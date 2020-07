La ventesima edizione di Forum Retail … raddoppia!

Giunto alla ventesima edizione, Forum Retail raddoppia: l’appuntamento, in programma i prossimi 28 e 29 ottobre al SuperStudio Più, propone, infatti, un innovativo format “ibrido” per offrire così la possibilità ai partecipanti di prendervi parte “in presenza” oppure “in modalità virtuale”. Grazie a questo nuovo formato, l’evento aumenta ulteriormente le sue potenzialità, andando incontro alle esigenze dei partecipanti e di tutti coloro che sono interessati a presenziare alla nuova edizione.

Forum Retail si contraddistingue ancora una volta dall’offerta del settore: è, infatti, l’unico appuntamento del mondo del retail in Italia ad aver scelto il format ibrido. Tutto ciò è reso possibile grazie alla piattaforma selezionata da IKN Italy, basata sulla tecnologia AI: semplice e intuitiva, consente la miglior profilazione di tutti i partecipanti sia nel fisico che nel virtuale. Inoltre, offre la possibilità di matching con i prospect, anche da remoto, e di organizzare meeting, in evento o in modalità virtuale.

La presenza fisica in evento assicura alla platea sia di potersi confrontare di persona con i massimi esperti del Retail per sapere quali strategie hanno messo in atto in questi mesi di emergenza Covid-19 e quali saranno i next step del “New Normal”, sia di fare networking, incontrando di persona i CEO e i C-Level del settore in gruppi ristretti o in incontri one-to-one. Il pubblico presente potrà assistere agli interventi degli oltre 300 relatori che presenteranno la loro vision su omnicanalità, e-commerce, relazione con il cliente e sostenibilità.

Al fine di favorire il networking one-to-one in totale sicurezza, saranno a disposizione dei partecipanti nove “aree lounge” dedicate a particolari temi e target:

Retail & Payments

E-commerce & Omnichannels,

Supply Chain & Logistica,

I., Analytics & Data Intelligence,

In-Store Technologies,

Digital Marketing & Social Media,

CRM & Loyalty,

Sostenibilità & Green Efficiency,

Retail Estate & Legal.

La partecipazione in virtuale consente di prendere parte attivamente ai lavori dal proprio computer, assistendo ai dibattiti da remoto. Diversi i benefit di questa modalità, come la possibilità di approfondire i temi più caldi del momento, di scoprire le tecnologie più innovative, di fruire dei contenuti sulla piattaforma online anche dopo l’evento, oltre al risparmio di tempo e annullamento dei costi di trasferta. Attraverso la piattaforma, sarà per tutti possibile fare networking con la più grande Community dei Retailer e fare matching con i referenti delle Aziende Sponsor presenti con stand virtuali: all’atto dell’iscrizione, infatti, l’AI profilerà il Manager e gli proporrà una serie di incontri che potrà accettare o rifiutare.

Inoltre, il ventesimo compleanno di Forum Retail sarà ricordato con un momento celebrativo - che si svolgerà a conclusione della prima giornata e precederà i Retail Awards - dedicato non solo ai dipendenti e ai collaboratori dell’azienda, ma anche a tutti i partecipanti, ai partner e a coloro che hanno seguito la crescita del forum, edizione dopo edizione. Per l’occasione, IKN Italy conferirà il “Career Award 2001-2020”, consegnando il premio alla carriere al manager che ha innovato di più nel ventennio, e la “Best Retail Company 2001-2020”, un premio dedicato all'azienda che in questo lasso di tempo ha dato i risultati migliori.

Il programma di Forum Retail è consultabile sul sito dell’evento: www.forumretail.com