Il laboratorio Bytest – TÜV Italia, test di prodotto, packaging e parti

Un nuovo punto di riferimento per le aziende produttrici e i retailer che hanno bisogno di testare e certificare prodotti, imballaggi e parti meccaniche, il settore è il Testing, Inspecton, Certification e Consulting: è operativo da agosto il nuovo laboratorio di testing di Bytest e del Gruppo TÜV Italia, che riunisce a Volpiano, vicino a Torino, i laboratori TÜV Italia e Bytest.

Arriva a Volpiano (To) il laboratorio Bytest - TÜV Italia

"Otto mesi fa abbiamo deciso di raggruppare 5 laboratori nell'area torinese -spiega Gennaro Oliva, Ad di Bytest Srl, TÜV SÜD Group- 2 a Scaramagno e 3 a Volpiano, in un unico grosso laboratorio, per fare sinergia, non avere dispersione di forze e riunire una serie di servizi che venivano prima erogati in modo parcellizzato". Per le aziende italiane uno strumento indispensabile per convalidare i componenti, per esempio nel settore transportation, dall'aeronautico al navale, ma anche le gli elettrodomestici, sedili per bambini, scale, catene delle automobili, motociclette e anche imballaggi. "A noi si rivolge ogni tipologia di azienda -prosegue Oliva -dal marketplace stile Amazon al produttore di beni di largo consumo, al fornitore oil & gas fino a chi realizza imballaggi. A parte l'alimentare, per cui i laboratori sono in Toscana, non mi viene in mente settore che non possa affidarci i propri prodotti".

Test non invasivi, il fiore all'occhiello

TÜV è nota in particolare per i test non invasivi e a Volpiano se ne possono fare parecchi:parti di veicoli, dalle automobili ad elicotteri e aerei, che vengono testati contro le rotture, nel laboratorio Bytest - TÜV Italia si testano anche i difetti superficiali con liquidi penetranti e ispezione a raggi UVA, la presenza di impurità, test con i campi magnetici per rivelare imperfezioni, test sugli stress ambientali, caldo, freddo, tenuta IP, corrosione, test sugli imballaggi, come resistono a diversi stress durante il trasporto (una metodologia impiegata anche per le vibrazioni subite dai satelliti).

Fiore all'occhiello del laboratorio di Volpiano, e destinazione di copiosi investimenti, sono la camera semi anecoica per testare l'emissione elettromagnetica e il bunker di cemento puro per i test con metodo radiografico.

I numeri del laboratorio

Superficie 8.000 mq

Uffici 2.000 mq

Capannone 6.000 mq

Investimento 15 milioni di euro

Investimenti per il 7-8% del fatturato nei prossimi 5 anni