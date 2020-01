Land of Fashion, saldi invernali a doppia cifra

I 5 Outlet Village Land of Fashion hanno attirato complessivamente 17 milioni di visitatori nell'ultimo biennio

Per i cinque Outlet Village del gruppo Land of Fashion l'inizio dei saldi invernali ha registrato un incremento a doppia cifra (non specificata) dei passaggi (footfall) in tutti e i cinque centri (Franciacorta, Valdichiana, Mantova, Palmanova, Puglia).

Il flusso di visitatori che hanno scelto i territori di Land of Fashion per questo inizio 2020 ha confermato la positiva tendenza dell’ultimo biennio: i 5 centri Land of Fashion hanno attratto complessivamente 17 milioni di persone.

Fra le categorie/comparti che spiccano nelle posizioni più alte nella classifica dello shopping, l'abbigliamento, e in particolare quello sportivo, che insieme agli accessori, si conferma un traghettatore di vendite negli oltre 600 punti di vendita di oltre 300 marchi.

Puglia Outlet Village ha evidenziato una crescita importante degli acquisiti relativi ai prodotti per i più piccoli e alle calzature, anche grazie alla presenza del cinema.

Accanto alle insegne già presenti nell’offerta commerciale, come Manila Grace e Trussardi, i nuovi ingressi, tra cui The Bridge e Breil, e la profumeria hanno decisamente movimentato le vendite per Mantova Outlet Village.

Più fashion victim i visitatori di Franciacorta Outlet Village, che hanno scelto, fra le altre, le boutique di Pal Zileri e Pinko situate nella galleria commerciale, che collega le aree dedicate allo shopping e al commercio con la rinnovata food court.

Nelle terre friulane di Palmanova Outlet Village è in aumento anche il flusso di visitatori provenienti dal Veneto e dall’estero (Slovenia, Croazia ed Austria) che hanno preferito tra le categorie gli accessori e i complementi per la casa.

Valdichiana Outlet Village conferma i marchi sportivi come i migliori performanti dell’offerta commerciale, senza però dimenticare le proposte più eleganti di Borbonese e Brooks Brothers.