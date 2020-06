Latte Tigullio: una campagna anti-truffa con le istituzioni

La comunicazione del Comune e della Polizia di Genova a tutela degli anziani è ospitata gratuitamente su 600.000 confezioni di prodotto

Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio, la principale azienda produttrice di latte fresco in Liguria, ha realizzato gratuitamente, per la campagna anti-truffe, 600.000 confezioni di latte intero pastorizzato e parzialmente scremato da un litro, in cartoni customizzati dall'azienda Elopak Italia.

Si tratta di una campagna informativa che l'Assessorato alla Sicurezza e la Polizia Locale del Comune di Genova hanno deciso di pubblicare attraverso un opuscolo dal titolo "Diffidente? No, prudente", con i consigli per prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani. L’opuscolo descrive le modalità più frequenti delle truffe e spiega come difendersi, insistendo sul non aprire mai la porta agli sconosciuti.

Per Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio si tratta di un'iniziativa di marketing sociale e territoriale che consolida il legame con un'area dove è presente da oltre 65 anni. Il Centro Latte Rapallo, che attualmente distribuisce sul mercato 14 linee di prodotto, per un totale di circa 100 referenze, parte di Centrale del Latte d’Italia. L’azienda conta un volume totale di prodotto commercializzato all’anno di 15 milioni litri/kg, 60 dipendenti e 55 automezzi refrigerati per garantire la distribuzione rispettando la catena del freddo.