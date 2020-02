Lavazza torna in comunicazione con “Frames of Coffee”

Un secondo soggetto dal sapore artistico ed esotico dedicato alla nuova miscela Lavazza Qualità Oro Caffè d’Altura

Ritorno in comunicazione per Lavazza con la campagna “Frames of Coffee” firmata Armando Testa. Al centro un secondo soggetto dedicato alla nuova miscela del brand Qualità Oro Caffè d’Altura, dopo il lancio a ottobre dello spot dedicato a Qualità Oro Sinfonia Perfetta con le più note foto dei calendari.

Il film, che andrà in onda insieme al soggetto Lavazza Qualità Oro Sinfonia Perfetta durante le serate del Festival di Sanremo, vedrà protagonisti gli scatti di David LaChapelle del Calendario Lavazza 2020 “Earth CelebrAction” raccontati in prima persona dalla “voce del caffè”, nuovamente interpretata da Pierfrancesco Favino. Previsto poi che l’on air prosegua su tutti i principali canali tv e web.

Le foto originali sono state animate in un viaggio che punta sull'emozionalità per evocare le caratteristiche del caffè e montate attraverso l’utilizzo di passaggi e transizioni impercettibili per aumentarne la spettacolarità e il coinvolgimento emotivo.

Planning. La campagna si sviluppa anche su giant poster nelle più importanti piazze d’Italia, in radio e su Spotify con nuovi soggetti dedicati a entrambe le miscele, sul digital e al cinema. Alla campagna hanno lavorato per Armando Testa il direttore creativo esecutivo Michele Mariani, i direttori creativi Andrea Lantelme e Federico Bonenti rispettivamente art e copy. La casa di produzione per la parte di animazione è Tax Free Film, mentre gli Studios Little Bull hanno curato post produzione e audio. La musica è “At last sunrise” di Maree Docia.