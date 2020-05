10 funzioni dell’eMail marketing per rilanciare il retail

Da Splio un vademecum per costruire una relazione con il consumatore che abbia anche una valenza strategica e che faccia ripartire il business

L’eMail è uno dei canali di comunicazione digitali che sono diventati fondamentali nel periodo di pandemia. Se l’utilizzo per generare conversioni in acquisto è basilare per ogni marketer, in un periodo come l’attuale, l'email dimostra anche una valenza per costruire una relazione tra brand e clienti. Da Splio, società specializzata in questo ambito, un vademecum per integrare l’eMail marketing in una strategia di supporto, attivazione e rilancio delle attività retail. Di seguito l'infografica.