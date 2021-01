Dai simboli di ottimismo alla ludificazione grafica: ecco i must di quest'anno per coinvolgere attraverso le immagini secondo Depositphotos

Nell'epoca del "dominio trasversale della cultura Instagram" le immagini giocano mai come prima un ruolo chiave nella comunicazione di marca. In questo, come in tutti gli altri campi, ci sono tendenze che periodicamente si affermano, spesso in linea con le esigenze espressive e il sentiment legato all'attualità.

Dopo un anno del tutto anomalo come il 2020, quali saranno quindi i must della comunicazione visiva per il 2021? Prova a rispondere con alcuni trend la piattaforma Depositphotos, che per individuarli ha collaborato con agenzie creative di rilievo a livello internazionale ed esperti del comparto. Vediamone a seguire una nostra personale selezione e sintesi interpretativa, ricordando che non si tratta solo di trend da pensare applicati ad immagini statiche, ma che coinvolgono anche il mondo della grafica animata, dei video e così via.