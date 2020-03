Le aziende campionesse di crescita in Europa: Italia al secondo posto

Nella classifica FT 1000 Europe del Financial Times il nostro Paese è secondo solo alla Germania per numero di imprese presenti. Ecco chi sono

In tempo di primati spiacevoli per il nostro Paese (il numero di contagi da coronavirus) arrivano anche primati degni di lode. Per quanto riguarda le aziende campionesse di crescita in Europa, infatti, l'Italia si posiziona per numero di imprese seconda solo alla Germania e prima di Regno Unito e Francia (rispettivamente terzo e quarta).

Stiamo parlando della classifica "FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2020", la graduatoria che elenca le mille società europee a crescita maggiore fra il 2015 e il 2018. A realizzarla il Financial Times insieme a Statista.

A comparire per prima sul podio nazionale e per il mondo eCommerce, ovvero nona nel ranking europeo, è Mamma 2.0, più nota con il nome del suo portale e brand nativo digitale Mukako, che realizza e vende online prodotti per bambini che uniscono design e ludo-didattica. A far ottenere al player il posizionamento è una crescita media annua pari al 316% tra il 2015 e il 2018.

Secondo sul podio nazionale e 22° nel ranking europeo è il servizio di spesa online Supermercato24, che mette a segno una crescita media annua del 260% nel periodo esaminato. Medaglia di bronzo a Rinah, società che opera opera nel settore dell’abbigliamento attraverso la creazione e commercializzazione di prodotti total look uomo a marchio Dan John, ideato da Daniele Raccah nel 2013. La crescita annua media in questo caso è del 227,9%.

Tra i primi cento a livello europeo per l'Italia si trovano a seguire il produttore di automezzi e rimorchi industriali TMT International (+180% e 53° posto), NexumStp, società di menagement consulting (+171,4% e 62° posto), Viralize per il mondo advertising (+162.5% e 71° posto), Bending Spoons come primo player italiano per il settore tecnologico (+149.3% e 86° posto) seguito da Ubiquicom (+147.2% e 91° posto) ed infine Enesco, società focalizzata sul risparmio energetico (+144.3% e 96° posto).

Qui la classifica completa.