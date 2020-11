Le “Composte di Frutta” Le Conserve della Nonna tra qualità e abbinamenti ricercati

Una collezione di composte dal sapore unico e seducente, dove la più buona frutta italiana si sposa con ingredienti ricercati e gustosi. Sono le “Composte di Frutta”, la nuova linea de Le Conserve della Nonna, una proposta gourmet dedicata ad un pubblico attento alla selezione degli ingredienti e alla ricerca di prodotti salutistici e funzionali, ma anche e soprattutto gustosi e appaganti.

Sei combinazioni di gusto

Le composte di frutta Le Conserve della Nonna sono pensate per stupire e conquistare il consumatore attraverso 6 meravigliose combinazioni di gusto: Albicocca e Curcuma, Arancia e Zenzero, Arancia e Granella di Cacao, Pera e Cacao, Mela e Cannella, Fragola e Rabarbaro. Grazie a un'attenta attività di selezione e ricerca, universi di sapori apparentemente lontani convergono con sapienza in un unico prodotto regalando un'esperienza sensoriale intensa, coinvolgente e memorabile. In linea con la tradizione che contraddistingue Le Conserve della Nonna, le Composte di Frutta presentano inoltre un contenuto salutare e genuino, che vede l’utilizzo di soli zuccheri della frutta (da dattero), l'assenza di aromi, conservanti, coloranti e processi chimici capaci di alterare la composizione originaria del prodotto.

Un packaging premium

A impreziosire la referenza è il vaso premium che riprende l'iconico motivo a quadretti bianchi e rossi, un packaging che è omaggio all'artigianalità, al sapere tramandato di generazione in generazione, valori che orientano da sempre l'attività de Le Conserve della Nonna.

Una scelta di packaging originale e innovativa quanto il suo contenuto: un vaso prezioso, premium, impattante a scaffale, con etichetta trasparente che comunica il gusto in modo immediato e rende il colore della composta protagonista.

