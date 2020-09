Farmacie Boots e Alphega: focus sulla prevenzione dei tumori al seno

I farmacisti delle 2 reti, aderenti al progetto, svilupperanno un ricco programma di iniziative, che va dalla raccolta fondi all'attività di screening

Le farmacie della catena Boots e le farmacie indipendenti del network Alphega (entrambi di Walgreens Boots Alliance) attivano un programma di sensibilizzazione, screening e raccolta di fondi su tutto il territorio nazionale per la prevenzione dei tumori al seno. Il progetto è realizzato in collaborazione con Komen Italia, associazione che organizza ogni anno la Race for the Cure, la più grande manifestazione del mondo per la lotta a questa malattia.

La partnership con Komen Italia si inserisce nel quadro della più ampia collaborazione in corso tra Walgreens Boots Alliance e Susan G. Komen negli Stati Uniti e a livello internazionale, che vede le farmacie Walgreens impegnate nella raccolta di fondi da destinare alla ricerca e alla cura del tumore al seno. Susan G. Komen è inoltre una delle quattro organizzazioni no-profit partner di Walgreens Boots Alliance nell’iniziativa di collaborazione transatlantica lanciata da WBA nel 2019 per la prevenzione del cancro, la ricerca e il supporto ai pazienti.

Le azioni sviluppate da Boots e Alphega si suddividono in due filoni principali: la Carovana della Prevenzione e il Mese della Prevenzione.

La Carovana della Prevenzione è l’unità mobile di prevenzione senologica di Komen Italia, in grado di effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione tra cui mammografo digitale ed ecografo portatile. La Carovana sarà operativa presso le farmacie Boots Spinaceto a Roma e Boots Fulvio Testi a Milano rispettivamente il 22 settembre e il 22 ottobre 2020, per erogare gratuitamente screening e visite nelle comunità in cui sono presenti le due farmacie.

L'iniziativa 'il Mese della Prevenzione' si svolgerà per tutta la durata di ottobre, mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, nelle farmacie Boots e nelle farmacie Alphega aderenti. Verrà promossa una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività di Komen Italia, tramite la distribuzione in farmacia dell’iconico ribbon rosa, simbolo universale della lotta ai tumori del seno.