Le previsioni per il Black Friday 2020: 8 italiani su 10 pronti a spendere

Con uno scontrino medio che si aggirerebbe sui 377 euro a testa, soprattutto per abbigliamento ed elettronica. L'indagine di Shopify

Quest'anno il Black Friday cadrà il 27 novembre, ma per la maggioranza dei venditori le attività promozionali inizieranno alcuni giorni prima e si concluderanno solo dopo il Cyber Monday. Un evento shopping importato dagli Usa che ormai anche in Italia funge da primo barometro dell'andamento dei consumi per il periodo natalizio, risultando nel 2020 particolarmente importante, data la situazione economica generale e le restrizioni anti-Covid per il mondo retail.

Secondo una ricerca internazionale effettuata da Shopify, l’84% degli italiani prevede di fare acquisti in occasione dl prossimo Black Friday, con uno scontrino medio che si aggirerebbe intorno ai 377 euro a testa, salendo a quota 478 euro per gli uomini e a 515 euro per le famiglie con bambini. Una percentuale che vedrebbe l’Italia segnare il maggior livello di partecipazione attesa, seguita da Stati Uniti (67%), Francia (67%), Australia (61%), Germania (61%), Canada (50%) e Inghilterra (47%).

COSA SI ACQUISTA

Elettronica e abbigliamento si confermerebbero ancora una volta vincenti, con il 56% degli intervistati nel nostro Paese (il campione di poco più di 500 persone è ridotto ma rappresentativo) che sceglieranno queste categorie merceologiche. Alto interesse anche per il settore della salute e del beauty, che intercetta il 43% delle menzioni. Seguono gli acquisti per libri e magazine (36%), elettrodomestici (33%) e giocattoli (30%).

COME SI ACQUISTA

Restrizioni permettendo, il 49% degli italiani vorrebbe fare shopping sia online sia offline, per quanto la nuova ondata pandemica incentivi l’acquisto online per ben il 63% degli intervistati. Una buona fetta di Millennials e Generazione Z, inoltre, vede nell'eCommerce il solo e unico canale d'acquisto (43%). Attenzione, però, il Black Friday vede in prima linea in quanto a predisposizione allo shopping anche una larga parte di over 55, ovvero il 77%). Tra i più giovani (18-34 anni), il 32% è già in cerca di affari e acquisterà soprattutto tramite mobile (64% del totale), una percentuale che scende a quota 42% per la fascia 35-54 e a 30% per gli over 55.

Da notare, infine, che se i giovani scelgono il canale online perché preferiscono l'esperienza in quanto tale, gli over 55 sarebbero invece spinti a comprare in rete da un elemento in particolare: la spedizione gratuita.