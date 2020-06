Le priorità degli italiani per la tutela della propria salute

Sì ai tamponi e alle app di tracciamento dei contagi. Più interesse verso videoconsulti e videovisite mediche. Si cerca uno stile di vita più sano

Quali sono le priorità dei nostri connazionali in termini di salvaguardia della loro salute, in queste fasi di convivenza con il Covid-19? È il tema al centro dell’ultimo Osservatorio Nomisma, promosso dalla società assocurativa Unisalute, e somministrato a un campione di 816 cittadini stratificato per fasce di età, sesso e provenienza geografica.

I nostri connazionali non hanno dubbi su quali saranno i principali alleati della propria salute: i tamponi, per individuare l’eventuale malattia, e un sistema di tracciamento che consenta di limitare il numero di contagi. In particolare, il 92% del panel ritiene fondamentale “un’estensione del numero di tamponi effettuati” e il 73% vorrebbe che si potesse ricostruire nei dettagli la rete di contatti e spostamenti che le persone malate hanno effettuato. Quasi 7 italiani su 10 si dichiarano favorevoli all’impiego di app o al controllo dei dati telefonici per ottenere questo obiettivo. Si aggira attorno al 68% la percentuale di cittadini che ritiene che i droni possano essere uno strumento utile per monitorare spostamenti e flussi di persone.

Nell’ottica di limitare i rischi di infezione, in molti sperano di poter continuare a utilizzare app e servizi tecnologici a distanza, a partire dalla ricetta dematerializzata, che si vorrebbe far diventare un servizio permanente. Il 67% degli italiani è favorevole al ricorso a soluzioni come il teleconsulto, videoconsulto e televisita, strumenti che permettono di mantenere una distanza tra medico e paziente, senza però perdere il contatto.

L’emergenza sanitaria sta inoltre portando le persone a condurre uno stile di vita più salutare. In particolare, il 23% degli intervistati ha dichiarato che, finita l’epidemia, si sottoporrà a un maggior numero di screening e visite specialistiche.