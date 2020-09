Le stazioni Q8easy entrano nella rete Ticket Compliments

Edenred amplia il network di accettazione dei propri Ticket Compliments Selection e Selection Easy grazie all’accordo con Q8

Da oggi, i possessori dei buoni digitali Ticket Compliments Selection e Selection Easy possono utilizzare questi voucher anche in tutte le stazioni di servizio a marchio Q8easy e rifornirsi quindi, tutti i giorni 24 ore su 24, nelle oltre 800 stazioni di servizio Q8easy presenti sul territorio nazionale.

Le stazioni di servizio a insegna Q8 sono entrate a far parte del network Edenred, permettendo a tutti i possessori di Ticket Compliments Selection e Selection Easy di effettuare rifornimento in una delle oltre 2.800 stazioni di servizio Q8 su tutto il territorio nazionale, sia in modalità servito che self.

"Il mondo si evolve sempre più rapidamente, il bisogno di flessibilità e di semplicità è un fattore distintivo della nostra epoca e della vita di tutti i giorni –dichiara Luca Palermo, amministratore delegato Edenred Italia–. L’accordo con Q8 permette a Edenred Italia di ampliare e rinnovare l’offerta commerciale per i suoi clienti, velocizzando i processi di utilizzo e la trasformazione delle sue soluzioni nell’ottica del Full Digital".

È possibile scoprire le stazioni più vicine e verificare le condizioni di accettazione sul portale Dove Compro.

I Ticket Compliments sono, dal 2004, i buoni spesa più diffusi. È una soluzione interamente deducibile, e quindi fiscalmente vantaggiosa, con massima spendibilità grazie all’ampia rete di locali convenzionati: semplici da gestire, per le aziende e i dipendenti.