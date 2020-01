L’e-pharmacy eFarma.com apre il capitale agli investitori

L’obiettivo è creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia. La holding Finbeauty entra nel progetto come socio

L’eCommerce farmaceutico eFarma.com, fondata a Napoli solo 8 anni fa (nel 2012), ha deciso di aprire il capitale agli investitori, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. “Abbiamo scelto di fare questo passo – spiega Francesco Zaccariello, farmacista e Ad eFarma.com – allo scopo di creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia”.

Primo operatore ad entrare nel capitale sociale dell’azienda è Finbeauty, holding milanese specializzata negli investimenti nel segmento beauty care: “Il sodalizio con eFarma - commenta Dario Belletti, presidente Finbeauty e già presidente del Gruppo Vendite in Profumeria di Cosmetica Italia associata a Confindustria - porterà a importanti sinergie tra due modelli di business paralleli e convergenti. Da un lato l’expertise in ambito produttivo e di gestione di brand propria di Finbeauty, dall’altra la forte tensione digitale di eFarma”.

L’ingresso della holding Finbeauty, secondo Zaccariello, è anche testimonianza di come, grazie al digital, il Mezzogiorno possa attrarre investimenti da parte di imprenditori attenti e lungimiranti. É recente, in questo senso, l’investimento di 3 milioni di euro dell’industria Dompé Farmaceutici sulla start up napoletana Materials.

Per eFarma, l’arrivo di un socio come Finbeauty non è che l’inizio di un percorso molto più ampio. Per il 2020 l’eCommerce farmaceutico prevede l’apertura di un headquarter di 3.000 mq: “La mia soddisfazione più grande – aggiunge l’Ad di eFarma - è che, grazie a questi progetti di sviluppo, stiamo riuscendo a portare a casa tanti giovani di grandi capacità che hanno maturato importanti esperienze in ambito digitale all’estero”.

eFarma.com conta oltre 500.000 clienti; la crescita del fatturato, negli ultimi anni, è stata a doppia cifra. Sulla piattaforma web, nel 2019, sono strati registrati oltre 15 milioni di utenti.