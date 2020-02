L’ecosostenibilità di Essity al servizio della mdd

Dall’arancia alla carta casa: Essity lancia in esclusiva per il mondo retail Crush, una linea di prodotti tissue in mdd che recupera scarti alimentari (da Mark Up n. 286)

Essity presenta a Marca 2020 una linea di prodotti tissue che risponde alla nuova domanda retail di portare a scaffale gamme di prodotti a marca del distributore in linea con le moderne aspettative di sostenibilità economica e ambientale. La gamma, che attualmente è riservata in esclusiva ai retailer, si basa su un progetto di economia circolare che porta al riutilizzo di sottoprodotti agroalimentari a fine vita all’interno della produzione di prodotti di carta di alta qualità. Questo innesto consente di ridurre l’utilizzo di cellulosa vergine proveniente dagli alberi.

