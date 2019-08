LEO Pharma acquisisce farmaci dermatologici prescrivibili Bayer

L’operazione, che prevede anche il controllo del sito produttivo di Segrate, porterà in Italia una crescita di fatturato annuo di circa 23 mio €.

Con luglio, l’azienda farmaceutica danese LEO Pharma (player di primo piano nella cura delle malattie dermatologiche) ha concluso l’acquisizione dell’unità di Bayer dei farmaci dermatologici soggetti a prescrizione. Un’operazione che in Italia porterà una crescita di fatturato annuo di circa 23 milioni di euro, stimata nel 2019 di circa 10 milioni di euro, e che riguarda terapie topiche su prescrizione per il trattamento di acne, infezioni fungine della pelle, rosacea e una gamma di steroidi per uso topico.

A LEO Pharma passa anche la proprietà del sito produttivo italiano di Segrate (Mi), che impiega oltre 200 persone. In questo stabilimento, che dispone di 5 impianti di produzione del prodotto sfuso e 8 linee di confezionamento, vengono realizzate: creme idrofiliche, creme idrofobiche, unguenti e gel, per un totale di più di 30 formulazioni diverse, destinate all’uso topico, rettale e vaginale. Grazie ad un ampio magazzino (più di 8.000 posti pallet) ad elevata automazione, il sito distribuisce in tutto il mondo più di 400 presentazioni di prodotto contenenti corticosteroidi per la cura di eczemi e dermatiti, acido azelaico per la cura dell’acne e principi attivi antifungini e proctologici.

Attraverso l’acquisizione, LEO Pharma avrà modo di espandersi significativamente in mercati chiave a livello globale e di ampliare le proprie aree terapeutiche. Il portfolio dei farmaci dermatologici prescrivibili di Bayer aggiunge infatti nuove aree di trattamento complementari a quelle già esistenti e rafforza il business di LEO Pharma, acquisendo i diritti sui prodotti a livello globale, ad eccezione di Afghanistan e Pakistan, e assumendo il controllo delle attività di vendita e marketing in 14 Paesi.

‘Siamo entusiasti di questa nuova, importante tappa nel percorso di crescita di LEO Pharma – afferma Paolo Pozzolini, Ad LEO Pharma Italia – che porta con sé nuovi prodotti che vanno ad ampliare il nostro portfolio e la nostra area di attività, ma anche nuove risorse che rinforzeranno la nostra squadra, arricchendola di competenze e di un bagaglio esperienziale d’eccellenza. Tutto questo rappresenta un grande passo avanti per le sfide future della nostra azienda, che conta di riposizionarsi, entro il 2025, come leader globale in dermatologia’.

