Savills Insight è una nuova app per facilitare la comunicazione e creare una community interna al singolo centro. Debutta al Centro Leonardo di Roma

Per Savills, società tra i leader al mondo nella consulenza immobiliare, è la prima soluzione in Italia nel mercato dei centri commerciali: una app di comunicazione istantanea e bidirezionale, denominata Savills Insights.

Completamente personalizzabile, l’app si adatta alle necessità di tutti gli attori del Centro Leonardo che, grazie ad essa, riusciranno a gestire in maniera più veloce e diretta la comunicazione interna, andando anche a digitalizzare e rendere più rapide alcune funzioni e servizi fino ad oggi analogici, in ottica di responsabilità ambientale.

Savills Insights vuol mettere la parole fine all’ormai obsoleto invio di circolari e avvisi cartacei permettendo un aggiornamento continuo tra il gruppo di gestione del Centro (Direzione) e i vari punti di vendita, su promozioni, convenzioni e info utili al personale, oltre a un contatto puntuale e preciso con gli staff di pulizia, vigilanza e manutenzione.

Moduli, funzioni e benefici della nuova app

I moduli all’interno del portfolio di Savills Insights riguardano:

Sales collection (sconti dedicati allo staff),

Posizioni lavorative aperte

Eventi e Marketing,

Comunicazioni critiche

Sondaggi e Feedback

Award per i Retailer

Manutenzione e Pulizia,

Auditing e condivisione dei dati salienti relativi alle perfomance dei negozi e molto altro.

L’adozione dell’app creerà una vera e propria comunità all’interno del centro commerciale. Si potranno migliorare la tenant retention e le attività di commercializzazione (leasing); e grazie all’interconnessione con lo staff, anche il personale interno si sentirà più coinvolto e in prima linea su tutto ciò che riguarda la vita del centro commerciale.

Inoltre, connettendo verticalmente le squadre dedicate al property e all'asset management, si incrementerà anche il valore del cespite che di volta in volta si concentrerà su un focus mirato a tutte le attività degli occupanti.

"Mai come oggi è necessario stare al passo con i tempi -commenta Gianpiero Campoli, direttore di Centro Leonardo- soprattutto quando l’assetto organizzativo è molto ampio. Una buona comunicazione fra staff di direzione, tenant e personale interno è alla base di ogni principio di ottimizzazione, competenza e professionalità. L’App Savills Insight consentirà interazioni e relazioni ancora più strette. Tutti saranno allineati istantaneamente. In questo modo si andrà a creare una reale connessione che non sarà più focalizzata solo sulle informazioni ma sugli intenti".

"Abbiamo lavorato più di un anno, anche durante il lockdown per poter adattare questo potente strumento digitale di gestione a tutto tondo del centro commerciale al nostro mercato italiano -aggiunge Yashar Deljoye Sabeti, responsabile marketing di Savills- con la certezza che, dopo il lancio di questa innovativa app, gli operatori commerciali coinvolti beneficeranno di questo strumento quotidianamente, proprio come già ampiamente avviene nel Regno Unito, dove questa applicazione è stata a suo tempo lanciata e testata dai nostri colleghi Oltremanica. In un contesto nel quale purtroppo il contatto tra le persone deve essere salvaguardato, riteniamo che una app che digitalizza gran parte delle funzioni quotidiane e vitali di una galleria commerciale sia un ulteriore aiuto per i negozi di Centro Leonardo".