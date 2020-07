Levissima promuove la sostenibilità

Levissima e il progetto Regeneration approdano sulla costa adriatica, prolungando l’impegno del brand nella promozione di stili di vita sostenibili

Per promuovere stili di vita sostenibili, Levissima promuove il progetto Regeneration per contribuire alla creazione di un mondo in cui le risorse naturali sono utilizzate in modo condiviso e responsabile. Nell'ambito di questo progetto è stato inserito l'eco-compattatore del Consorzio Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, installato al Fantini Club, per incentivare le persone al riciclo e alla tutela dell’ambiente.

Gli ospiti dello stabilimento balneare possono dunque trasformare le bottiglie in plastica pet, potenziale rifiuto, in una risorsa da immettere nuovamente nel ciclo produttivo, fino alla loro rigenerazione come R-pet in modo da far realizzare nuove bottiglie in plastica riciclata.

“Le buone pratiche per il riciclo possono essere promosse anche in spiaggia abbattendo l’impatto ambientale di quanto viene consumato”, afferma Giacomo Giacani, marketing manager Gruppo Sanpellegrino.