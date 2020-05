Levissima torna a investire in comunicazione per la fase 2

Lo spot firmato da Ogilvy è in onda da domenica 10 maggio sulle principali reti televisive in un formato da 15 secondi

In occasione della fase 2 Levissima torna a investire in comunicazione. Lo spot di 15 secondi firmato da Ogilvy, e in onda in tv dal 10 maggio, rimanda al posizionamento tradizionale del brand, incentrato su purezza e freschezza.

La comunicazione sostiene il posizionamento di Levissima come l’acqua “per la tua sete di purezza” con riproposizione dell'immaginario di alta montagna. L'idea è di trasmettere la voglia di ri-connessione con luoghi incontaminati, con l'usuale sottofondo musicale "eroic" (“Heroes” di David Bowie).

La pianificazione è gestita da Dentsu.