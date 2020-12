L’evoluzione del retail dalla viva voce dei protagonisti

I Podcast di Mark Up: Esselunga - Conad - Leader Price

Ascolta il Podcast di Esselunga - Carlotta Saltini, direttore comunicazione & customer engagement

In Esselunga il cliente è decisamente al centro, comunicazione, marketing e Crm sono pensati e studiati per avvolgerlo né più né meno come fanno le strategie omnichannel che l’azienda ha messo in pista da tempo. Tanti i progetti in itinere e altrettanti vedranno la luce nel 2021. A raccontarcelo Carlotta Saltini, direttore comunicazione & customer engagement di Esselunga.

Ascolta il Podcast di Conad - Silvia Bassignani, direttore marketing canali e Crm di Conad

"Vogliamo costruire un unico ecosistema basato su soluzioni di spesa che comprendano prodotti, servizi ed esperienze, perché è su questo terreno che si giocherà la concorrenza del prossimo futuro tra le diverse insegne: il nostro obiettivo è affermare la diversità di Conad rispetto ai competitor in tutti i nostri canali di vendita, dagli ipermercati alla prossimità fino all’online. Per questo siamo fortemente impegnati in un processo di revisione complessiva di tutti i nostri format di vendita per raggiungere quella caratterizzazione e distintività che riteniamo essenziali per rimanere leader". Con passione, Silvia Bassignani, direttore marketing canali e Crm di Conad, racconta le tappe di questo processo, raggiunte finora, e i prossimi obiettivi.

Ascolta il Podcast di Leader Price - Roberta De Natale, direttrice qualità di Leader Price

"Il concetto di qualità non riguarda soltanto i prodotti, gli ingredienti e le materie prime, ma coinvolge in maniera pervasiva l’organizzazione delle insegne, anzi identifica il modo di essere di un’azienda. Anche sotto la spinta della situazione contingente, serve uno sforzo per reinterpretare la propria realtà in maniera nuova, per abilitare i retailer ad andare oltre e fare la storia". Roberta De Natale, direttrice qualità di Leader Price ci racconta le parole chiave della qualità oggi.