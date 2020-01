Lindt archivia il 2019 in positivo

La crescita si è dimostrata solida in tutte le regioni

Lindt & Sprüngli ha archiviato un 2019 in positivo con vendite che hanno sfiorato i 4,2 miliardi euro, pari ad un +6,1% rispetto all’anno precedente. La crescita delle vendite si è dimostrata solida in tutte le regioni - "Europa", "Nord America" ​​e "Resto del mondo" - grazie anche all’apertura di nuovi negozi al dettaglio, che hanno ampliato la rete globale a circa 500 store e caffetterie.

Lindt & Sprüngli ha realizzato una crescita organica del +6,2% in Europa, con un incremento particolarmente forte in Germania e Austria. Ma le vendite sono aumentate anche nel mercato interno della Svizzera, così come in Spagna, Italia e Francia, mentre le filiali dell'Europa dell’Est e del Regno Unito hanno addirittura registrato una crescita a doppia cifra.

Il Nord America ha registrato una crescita delle vendite del +5,4%. Nonostante il mutevole panorama della vendita al dettaglio, caratterizzato da una forte pressione sui prezzi, tutti e tre i marchi - Lindt, Ghirardelli e Russell Stover - hanno contribuito in egual misura a questo risultato. Il Gruppo, inoltre, continua a crescere anche nel resto del mondo (+7,6%), con i mercati di Giappone, Cina e Brasile che hanno registrato risultati particolarmente positivi.

Per quel che riguarda il nostro Paese, da oltre un anno sono in corso i lavori di ampliamento del polo produttivo e distributivo di Induno Olona (VA), che oltre al restyling del negozio monomarca inaugurato lo scorso settembre, sono finalizzati anche all’ampliamento dello stabilimento e alla realizzazione dei nuovi uffici commerciali, un importante investimento da parte del Gruppo Lindt & Sprüngli che ha dimostrato, così, una grande fiducia nei confronti della sede italiana.