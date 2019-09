Lindt Italia: Francesca Bernasconi è il nuovo marketing director

La manager sostituisce Francesca De Marco che va ad assumere il ruolo di sales director

Francesca Bernasconi è il nuovo marketing director di Lindt Italia. Sostituisce Francesca De Marco che va ad assumere il ruolo di sales director.

Bernasconi ha iniziato la sua carriera in Lindt Italia nel 2009 come product manager all’interno del dipartimento marketing e nel corso degli anni ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dei prodotti più di successo di Lindt, quali Lindor e Gold Bunny. Parallelamente al ruolo nel marketing conduce anche un progetto di TPM office (filosofia nipponica adottata dall’azienda per perseguire il miglioramento continuo dei processi aziendali).

Francesca De Marco è invece in azienda dal 2006 e aveva assunto il ruolo di marketing director dal 2013.

“La crescita professionale di Francesca Bernasconi e di Francesca De Marco all’interno della nostra organizzazione è un esempio per tutti i colleghi e un motivo di orgoglio per la nostra azienda che da anni e con continuità sta investendo nella formazione e sviluppo dei propri manager” commenta Fabrizio Parini, ceo di Lindt Italia.

Le nomine sono già effettive dal 1° settembre.