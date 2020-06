L’insegna Md torna a investire in tv con “la buona spesa”

I nuovi spot continuano a celebrare l'italianità dei prodotti con la testimonial Antonella Clerici e l'usuale motivetto musicale di Paolo Jannacci

L’esordio della prima campagna tv dell'insegna Md Spa con Antonella Clerici e le note di “Vengo Anch’io? Si, tu sì” di Paolo Jannacci era avvenuto a fine febbraio ed era continuato in periodo di lockdown. Ora, proprio come Conad e Crai, Md torna ad investire su una comunicazione la cui creatività si inserisce nel solco dello stile precedente, pur rinnovando i soggetti.

La nuova campagna mantiene il tone of voice allegro e conferma la presenza della testimonial Clerici, la colonna sonora e le cassiere che cantano. Al centro, proprio come da trend degli ultimi spot della gdo, il valore dell'italianità dei prodotti (90% dell’assortimento presente nei punti di vendita dell'insegna).

Promozione. Al centro anche un piccolo regalo ai clienti: Md festeggia infatti il suo 26° compleanno con uno sconto del 26% su oltre 250 prodotti scelti tra quelli dei marchi più rappresentativi dell’insegna.

Format e planning. Per questa campagna sono stati realizzati tre spot da 30 secondi: “Lettere dall’Italia”, “Vivo Meglio”, “Sconto 26%” e uno spot da 15” dedicato alle “Pesche gialle”. Una prima tranche di questi spot è andata in onda dal 14 giugno su La7 e alcuni media locali e prosegue fino al 27 giugno in programmazione sulle reti Rai e Mediaset. I nuovi spot andranno ad affiancare le già previste campagne radiofoniche su reti nazionali, l’outdoor e le pagine tabellari su femminili e specializzati, oltre alle ormai storiche manchettes sui principali quotidiani.