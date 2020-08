L'internazionalizzazione è ormai un passaggio obbligato per molte aziende che vogliono far conoscere i prodotti Made in Italy nel mondo. Con Nicola Fabbri, amministratore delegato della sua azienda, abbiamo ripercorso le tappe che hanno portato il marchio Fabbri 1905 ad essere presente in oltre 100 Paesi, con una storia che parte dagli italiani emigrati nel dopoguerra fino alla conquista più recente dei difficilissimi palati cinesi.