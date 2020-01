ll Food Marketing Institute cambia nome

Una mossa in risposta all'evoluzione del settore

ll Food Marketing Institute compie un’operazione di rebranding e cambia nome in "FMI - The Food Industry Association". La mossa è una risposta a un settore in evoluzione come quello della vendita al dettaglio e ad una "catena di fornitura più interconnessa", secondo un annuncio dell'organizzazione.

FMI ha affermato che manterrà le sue aree di interesse principale, che includono il lavoro legislativo, fornendo approfondimenti su consumatori e operatori, correnti di pensiero e fungendo da forum per il dialogo industriale.

In una nota, Leslie Sarasin, presidente e ceo di FMI, ha dichiarato che il rebrand riflette gli sforzi di FMI negli ultimi anni per aumentare la propria presenza e supportare le decisioni del settore alimentare in tutta la catena di approvvigionamento. In un video a corredo della nota, FMI ha affermato che la mossa riflette anche lo spostamento dei confini e delle alleanze nel settore.

"Man mano che le linee tra i ruoli dei rivenditori e dei fornitori diventano più rigorose e la distinzione tra commercio offline ed elettronico diventa meno visibile, la nostra associazione si affaccia su un panorama più diversificato", si legge nell'annuncio.

FMI negli ultimi tempi ha sostenuto una più stretta collaborazione tra fornitori e rivenditori, sostenendo che la condivisione di dati e approfondimenti tra le due parti può aumentare le vendite.

"Abbiamo rifocalizzato la nostra lente e abbracciato una più ampia comunità alimentare negli ultimi anni", ha scritto Sarasin. "Il nostro obiettivo è lavorare verso il progresso complessivo dell'industria alimentare, attraverso la promozione, la collaborazione e la formazione”.