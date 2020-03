Lloyds dona mascherine filtranti FFP3 agli ospedali del territorio

I dispositivi di protezione vengono consegnati alle strutture ospedaliere delle città più colpite da Covid-19 e dove la catena di farmacie è attiva

Si stanno concludendo in queste ore le operazioni di consegna, da parte di LloydsFarmacia, di un totale di 7.800 mascherine filtranti FFP3, d’intesa con le istituzioni competenti, alle principali strutture ospedaliere dei comuni di: Bergamo, Bologna, Cremona, Milano, Modena, Padova e Parma. A questa numerica si aggiunge anche la donazione da parte di LloydsFarmacia di 1.500 mascherine FFP2.

La mascherina FFP3 è il dispositivo di protezione Individuale monouso di maggiore efficacia e di riferimento per gli operatori sanitari. L’emergenza Covid-19, come noto, ne ha reso molto difficile, se non impossibile, la disponibilità anche negli ospedali, in prima linea contro l’epidemia.

“Ci siamo mossi fin dalle prime fasi della crisi, per trovare e rendere disponibili le FFP3 - racconta Domenico Laporta, amministratore delegato Admenta Italia-LloydsFarmacia - Ci siamo riusciti in questi giorni e, appena ne abbiamo avuto la certezza, abbiamo subito deciso di donare le mascherine agli ospedali di alcune delle città più colpite dal virus e in cui sono operative le nostre farmacie".

Lloyds sottolinea inoltre come questo gesto avvenga in nome e da parte dei farmacisti, del personale operante nei magazzini e dei dipendenti tutti di LloydsFarmacia: "Si tratta di una riconoscenza che non esito a definire immensa, da parte di tutti noi, per gli operatori sanitari, in prima linea contro il virus, negli ospedali del territorio - conclude Laporta -. Vogliamo sperare che si tratti anche di un segnale di sostegno, per persone che stanno dando, giorno per giorno, il meglio di sé in una sfida veramente difficile. Ce la faremo, grazie soprattutto a loro e a una responsabilità il più possibile condivisa.”

LloydsFarmacia gestisce oggi oltre 260 punti vendita sul territorio italiano. Ispirata al modello di ‘farmacia dei servizi’, valorizza il ruolo del farmacista quale consulente per la salute e si distingue per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione e alla proposta di soluzioni specialistiche e innovative.