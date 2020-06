Lloyds rinnova, in estate, la consegna gratis di farmaci per gli over 65

L’iniziativa, partita nei mesi invernali e proseguita in primavera per via dell’emergenza sanitaria, proseguirà fino a fine agosto

LloydsFarmacia annuncia la riconferma del servizio gratuito di home delivery di farmaci e parafarmaci a sostegno della fascia di popolazione più fragile degli ‘over 65’, confermando inoltre la partnership con Bayer Italia. Nei tre mesi più caldi dell’anno, dal 15 giugno al 31 agosto 2020, nelle città di Bologna, Carpi (Mo), Cremona, Forlì, Genova, Milano, Modena, Padova, Parma, Prato, Reggio Emilia, Roma, Seregno (MB) e Verona, sarà possibile prenotare medicinali e prodotti parafarmaceutici con l’app Lloyds o contattando la propria faramcia Lloyds di riferimento, e riceverli così a casa. Sono ad oggi 169 le LloydsFarmacia che offrono il servizio.

Le modalità di accesso al programma sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia; i vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

L’iniziativa viene ulteriormente rinnovata per via del protrarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa della pandemia, sia pure in fase di progressivo contenimento. Commenta Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia: “Anche in prossimità di un’estate per forza di cose così particolare, desideriamo rinnovare e confermare la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese”

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, su 206 strutture di vendita LloydsFarmacia è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite app LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia.