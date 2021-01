LloydsFarmacia amplia i servizi

Continua fino a marzo la consegna a domicilio gratuita in 186 Farmacie del Gruppo, che offre anche 2 nuovi servizi: Salta la fila e Consulto medico H24 gratuito

Per assecondare le esigenze dei consumatori, LloydsFarmacia prosegue la consegna a domicilio gratuita fino al mese di marzo e potenzia i servizi proponendo due iniziative, Salta la fila e Consulto medico on line My Clinic.

Il primo servizio è attivo in oltre 90 farmacie e prevede la possibilità di prenotare un appuntamento con il proprio farmacista risparmiando tempo. Il secondo, in partnership con Europ Assistance Vai, è offerto gratuitamente da oggi per tre mesi, ai primi 15.000 utenti possessori di carta club LloydsFarmacia che si registreranno al servizio, attraverso l’App Lloyds, che possono accedere ad un consulto medico gratuito. Il pacchetto prevede tre consulti in totale, con medico generico a qualsiasi ora del giorno e della notte, di cui usufruire, in un arco temporale di tre mesi. Allo scadere dei tre mesi e più in generale per tutti i clienti LloydsFarmacia, sarà sempre possibile accedere a costi agevolati ai diversi pacchetti della piattaforma MyClinic, il portale dedicato alla salute che mette a disposizione un sistema certificato di valutazione dei sintomi, attraverso il quale contattare un medico, per un consulto video o telefonico, H24 (non finalizzato alla prescrizione).

“Il complesso andamento della pandemia e il suo ripetuto acuirsi continuano a mettere tutti noi di fronte a una quotidianità sfidante. Tutto il nostro impegno è dedicato a rinnovare e confermare, giorno per giorno, la vicinanza alla cittadinanza, alle istituzioni e al sistema-Paese” afferma Domenico Laporta, Ad LloydsFarmacia.