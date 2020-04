LloydsFarmacia: anche in aprile, consegna a domicilio gratis di farmaci

Visto il perdurare dell'emergenza #Coronavirus, la catena prolunga di un altro mese il servizio di home delivery di medicinali e di parafarmaci

In considerazione del protrarsi della fase emergenziale, LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, proroga ulteriormente l'iniziativa di consegna gratuita dei farmaci e parafarmaci a domicilio, già rinnovata nel mese di marzo.

Il servizio, offerto a tutte le fasce della popolazione, prosegue dunque per l'intero mese di aprile, ed è disponibile presso le 135 LloydsFarmacia presenti sul territorio nelle città di Bologna, Genova, Milano, Parma, Prato e Roma, a cui si aggiunge Genova. Il programma, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere medicine e prodotti parafarmaceutici, direttamente a casa.

I vettori preposti alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi ad hoc.

Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’app LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna. In alternativa, si può chiamare il numero dedicato messo a disposizione da LloydsFarmacia per agevolare chi non possedesse dispositivi mobili o avesse difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’app. Il numero di telefono è riservato esclusivamente a tutto ciò che riguarda il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e parafarmaci effettuato da Pharmap per le farmacie Lloyds aderenti all'iniziativa.

Oltre al programma di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di ordinare i prodotti tramite l'apposita app LloydsFarmacia e di ritirarli poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare il servizio di prenotazione e ritiro in farmacia, disponibile gratuitamente, in 177 LloydsFarmacia.

Attraverso la consegna gratis di farmaci e parafarmaci sul territorio nazionale, LloydsFarmacia conferma il suo impegno per la salute e la prevenzione dei cittadini.

Bayer, con la recente donazione per l’acquisto di macchinari salvavita e il supporto a iniziative a favore dei cittadini, intende offrire un aiuto concreto per affrontare le sfide condivise della quotidianità e sottolineare collaborazione e vicinanza a tutte le parti coinvolte.