Lo scenario del retail italiano e il futuro post Covid-19: What’s next?

Nello scenario retail italiano il binomio pandemia e lockdown sta portando ad ingenti perdite di reddito per cittadini ed imprese.

L’unica certezza in questa situazione è la necessità di mettere a punto un piano per fronteggiare l’emergenza. Economisti e sociologi evidenziano come è fondamentale adottare il prima possibile misure integrate e su larga scala.

Il tutto investendo sulla fiducia in quanto asset intangibile e fondamentalmente emozionale che, basandosi su coerenza, credibilità, costanza e integrità, determina il funzionamento in un verso piuttosto che in un altro degli ingranaggi economici mondiali.

Tempo di riflessioni per Mark Up che con il supporto di esperti si chiede: what’s next?