L’open rate degli Sms supera il 90%. I vantaggi per i retailer

Nella fascia

L'Sms è morto, lunga vita all'Sms! Del resto con un open rate superiore al 90% in un mondo fatto di comunicazioni che si perdono nell'overloading delle informazioni, non sono pochi i player che riconsiderano il buon vecchio Short Message Service come mezzo plausibile per arrivare agli utenti.

Un Sms viene letto dal 93% dei riceventi entro 5 minuti, che significa che un’azienda può contattare i destinatari esattamente al momento prescelto.

Questo è risulta da un sondaggio di Skebby, la piattaforma che offre soluzioni professionali per l'invio di Sms, su un panel di più di 1.000 utenti che hanno visitato il sito o altri siti partner dal 27 febbraio al 15 aprile 2019.

Il 93,3% degli intervistati tra i 35 e i 64 anni ha dichiarato di aprire gli Sms che riceve. Di questi il 66,40% apre tutti gli Sms che riceve, mentre il 26,93% apre solo gli Sms di mittenti conosciuti. Nella fascia tra i 55 e i 64 anni il tasso di apertura è ancora maggiore e supera il 96%.

Se comparato con un altro strumento massivo di invio di informazioni come l'email marketing, vediamo come il tasso di apertura scenda al 20%. Morta quindi l'email? Neanche per sogno, i vantaggi di una pianificazione di una campagna via mail sono ancora alti a partire dalla versatilità che questo strumento riveste. Al solito si gioca tutto sulla giusta strategia, nella conoscenza degli strumenti a disposizione e delle loro peculiarità.

L'uso dell'Sms Marketing nel settore retail

Tra i vantaggi di un utilizzo di una campagna di Sms nel settore retail possiamo riportare: il lancio di una nuova collezione, vendite promozionali o sconti, disponibilità di magazzino e ritiro merce, concorsi e gli auguri per una ricorrenza. In particolare sulla piattaforma Skebby si possono citare questi due esempi.

Eurospin per esempio avverte i propri clienti quando un prodotto che non hanno trovato nel pdv diventa nuovamente disponibile. Federcalzature invece ha raggiunto un accordo con la rete di negozianti aderenti per inviare Sms con offerte mirate che stimolino il passaggio in negozio da parte dei destinatari.