L’Oréal acquisisce l’americana Thayers Natural Remedies

Il brand di cosmesi naturale per la cura della pelle della Henry Thayer Company, con sede negli Stati Uniti, sarà integrato nella divisione prodotti di consumo di L'Oréal

L'Oréal ha annunciato la firma di un accordo per l'acquisizione di Thayers Natural Remedies, un marchio di cosmesi naturale per la cura della pelle con sede negli Stati Uniti della Henry Thayer Company. Il marchio sarà integrato nella divisione prodotti di consumo di L'Oréal.

Con sede a Easton nel Connecticut, Thayers Natural Remedies ha un solido heritage nella cura della pelle e offre un portafoglio di prodotti di alta qualità tra cui tonici e astringenti. Fondato nel 1847 dal dottor Henry Thayer, il marchio è noto soprattutto per il suo iconico tonico viso formula Witch Hazel Aloe Vera, un noto bestseller di successo per varie fasce di consumatori. Il marchio ha ampliato la sua distribuzione dai negozi di alimentari naturali a una strategia multicanale che include mass and beauty retailers, farmacie e eCommerce.

“Con oltre 170 anni di storia –ha dichiarato Stéphane Rinderknech, presidente e Ceo di L’Oréal Usa e vice presidente esecutivo Nortd America- Thayers Natural Remedies è un marchio americano amato che è rimasto fedele alle sue radici mentre ha evoluto l’offerta di prodotti e instaurato un forte legame con i consumatori. Costruito sulla base dei più richiesti prodotti per la cura della pelle, il marchio è oggi più rilevante che mai. Crediamo nel suo potenziale di crescita e nel suo posizionamento unico nel mercato di massa della cura della pelle. "

“In qualità di custode del marchio Thayers Natural Remedies negli ultimi 17 anni –ha dichiarato John Gehr, proprietario e Ceo di Henry Thayer Company- è stata un'esperienza gratificante, visto il legame che siamo riusciti a stabilire con i nostri consapevoli consumatori. Non potevo immaginare un'organizzazione migliore di L'Oréal per portare Thayers a nuovi livelli mantenendo i suoi valori fondamentali di responsabilità sociale e ambientale. "

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Thayers Natural Remedies, un vero'love brand' che coniuga le due principali tendenze della cura della pelle: natura e salute –ha sottolineato Alexis Perakis-Valat, presidente della divisione Consumer Products Division di L’Oréal. Questa acquisizione fa parte della nostra strategia di sviluppo del nostro business della cura della pelle in tutto il mondo e integra perfettamente il nostro portafoglio di prodotti per la cura della pelle nel Nord America ”.

Nel 2019 Thayers Natural Remedies ha registrato vendite per 44 milioni di dollari.