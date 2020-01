L’Oréal all’avanguardia nel beauty tech con “Perso”

La presentazione a Las Vegas, nel corso della più grande fiera di elettronica di consumo e tecnologia

Nel corso del Ces 2020, L'Oréal ha presentato "Perso", un dispositivo tre in uno al momento unico nel suo genere per creare a casa propria prodotti cosmetici customizzati.

Si tratta di un sistema smart basato sull’intelligenza artificiale che crea su richiesta formule personalizzate per la cura della pelle, rossetti e fondotinta ottimizzabili nel tempo, integrando i dati ottenuti dall’analisi in tempo reale della pelle, della qualità dell’aria e dell’inquinamento e le informazioni sui trend del momento.

“Forte di una profonda conoscenza scientifica e del ruolo di leader nell’innovazione, L'Oréal continua a fare leva su tecnologie all’avanguardia per creare prodotti e servizi di bellezza smart in grado di rispondere alle esigenze delle consumatrici e offrire loro una personalizzazione e una precisione quasi illimitate” ha sottolineato Nicolas Hieronimus, deputy ceo L'Oréal. “L’Oréal punta a diventare il leader della Beauty Tech e Perso è il prossimo passo in questo stimolante percorso”.

“L’Oréal è uno dei brand che godono di maggior fiducia nel settore della bellezza e con Perso la tecnologia personalizzata arriverà direttamente nelle mani delle consumatrici” ha spiegato Guive Balooch, Head of L’Oréal’s Technology Incubator. “Sappiamo che la personalizzazione si basa sulle informazioni relative alle caratteristiche distintive della pelle e alle preferenze personali, oltre che sui parametri ambientali, e questa tecnologia ne tiene conto. Perso sfrutta l’IA per perfezionare le formule e diventa di fatto più smart mano a mano che viene utilizzato”.