Loriana entra nel brand portfolio di Valsoia

L'azienda acquisisce da Deco Industrie il ramo d'azienda, mentre la produzione resterà a Forlì

Valsoia perfeziona l'acquisizione di Loriana da Deco Industrie. Il ramo d'azienda sarà trasferito per un controvalore di circa 13 milioni di euro a partire dal 31 dicembre 2020. Sino a tale data l’attività di distribuzione dei prodotti proseguirà in capo al venditore ed alla sua rete commerciale. L'intera operazione è integralmente finanziata con risorse disponibili di Valsoia che quindi non ha necessitato di alcuna forma di assistenza finanziaria. Valsoia è stata assistita da Kpmg sugli aspetti di dual diligence contabile e dallo Studio Legale Rinaldi associati in qualità di consulente legale.

L’accordo prevede che la produzione della piadina Loriana proseguirà presso Deco Industrie negli attuali stabilimenti di Forlì, mantenendo inalterata l’esistente filiera di approvvigionamento, interamente tracciata. Ancora oggi la produzione avviene solo con farina di grano romagnolo. L’acquisizione della seconda marca a valore nel mercato delle piadine ambiente, costituisce un’operazione di significativa valenza strategica per Valsoia, andando a rafforzare la sua divisione Food dove già sono presenti i brand Santa Rosa e Diete.Tic. L'ultima arrivata, lanciata sul mercato agli inizi degli anni ’70, vanta una presenza consolidata nel mercato italiano, con un fatturato previsionale di fine 2020 in crescita e superiore ai 9 milioni di euro. In continuo aumento risulta il numero di famiglie trattanti.

“Valsoia valorizza ulteriormente la tradizione alimentare italiana con la piadina Loriana -dichiara Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia- dopo aver riportato in Italia le confetture Santa Rosa e dopo l’acquisizione del dolcificante Diete.Tic. Il gruppo aggiunge al suo portafoglio un posizionamento premium, che ha ancora importanti opportunità di crescita in Italia ed all’estero in un segmento di mercato dinamico”.

Valsoia ha sviluppato originariamente il mercato italiano dei prodotti alternativi vegetali. È riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. Dal 2006 è quotata in Borsa. Nel 2011 con Santa Rosa è entrata nei segmenti delle confetture e delle conserve di pomodoro con la marca Pomodorissimo (poi concessa in licensing dal 2018 a Conserve Italia). Dal 2017 è presente nel segmento liquido delle alternative allo zucchero. Inoltre, è lo storico distributore in Italia della Marca inglese Weetabix, cereali integrali per la prima colazione. Nel semestre terminato al 30 giugno 2020 (fonte: Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020) ha realizzato ricavi di vendita pari a 43,4 milioni di euro (+ 17,2% rispetto al pari periodo anno precedente) con una posizione finanziaria netta positiva pari a 25,8 milioni di euro.

Deco industrie ha operato in questo mercato con il marchio Loriana, oltre a essere produttore per conto terzi, per un totale di 40 milioni di piadine sfornate all’anno e confezionate in camera bianca, in un ambiente controllato a carica batterica zero per una sicurezza totale senza contaminazioni, da tre linee dedicate nel nuovo stabilimento di Forlì.