Lurisia: Petros Papageorgiou è il nuovo direttore generale

Papageorgiou supervisionerà tutte le attività dell’azienda, dall’imbottigliamento delle acque minerali alla produzione delle bevande

Tra gli obiettivi già dichiarati da Petros Papageorgiou, nominato direttore generale di Lurisia, marchio italiano di acque e bevande premium, c’è l’impegno “affinché Lurisia sia conosciuta a sempre più consumatori in tutta Italia e all’estero, preservando il dna dei suoi storici prodotti”.

Il manager, che ebbe il suo primo incarico lavorativo in Italia proprio a Torino, sottolinea: “Ritornare in Piemonte è un po’ come tornare a casa”. Papageorgiou supervisionerà tutte le attività dell’azienda, dall’imbottigliamento delle acque minerali dello storico stabilimento di Roccaforte Mondovì (Cn), alla produzione delle bevande a marchio Lurisia quali chinotto, gazzosa, acqua tonica, aranciata, aranciata amara, aranciata rossa e limonata e sarà il punto di riferimento per la definizione delle strategie commerciali nella Grande distribuzione organizzata e nell’horeca. Il neo direttore generale riporterà direttamente al cda di Lurisia.

Petros Papageorgiou

È nato in Grecia nel 1978, è laureato presso il British Hellenic College in European Business Administration – Marketing e ha conseguito un Mba presso l’Hellenic American University. La sua carriera è iniziata in Grecia e proseguita in Italia. Ha lavorato in Diageo, dove è stato customer marketing director Italia e Svizzera e successivamente direttore sales out of home, ruolo ricoperto anche in Coca-Cola HBC Italia dove è entrato nel 2015.