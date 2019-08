Luxottica e Bulgari, rinnovo anticipato della partnership

Luxottica Group e Bulgari S.p.A. annunciano il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di montature da vista e occhiali da sole a marchio Bulgari. Il rinnovo triennale sarà effettivo a partire dal prio gennaio 2021, allo scadere dell’accordo in essere, e si estenderà fino al 31 dicembre 2023.

“È un rinnovo molto significativo per Luxottica. Abbiamo oltre 20 anni di collaborazione positiva alle spalle e un futuro importante davanti a noi. Insieme, potremo continuare a dare forma al lusso nel mercato dell’eyewear, con occhiali che sono veri e propri gioielli, ammirati e desiderati in tutto il mondo", ha commentato Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.

"Siamo felici e orgogliosi di estendere la nostra partnership con Luxottica. Nei prossimi 3 anni prevediamo una crescita qualitativa nella nostra categoria con un miglioramento dell’esperienza d’acquisto e un ulteriore sviluppo nei principali mercati, emergenti e non, in particolare in Asia e negli Stati Uniti", ha aggiunto Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari SpA.

