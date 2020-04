Maggiore controllo e il supporto delle vendite online: come sarà il retail post lock-down

Il mondo del retail è alla prova del nove. L’emergenza coronavirus ha inevitabilmente accelerato i processi di adozione digitale da parte della clientela costretta in casa. La domanda di servizi relativi alla spesa online ad esempio, ha realizzato picchi senza precedenti e messo in ginocchio, i processi delle poche realtà esistenti o che avevano provato a organizzarsi in fretta e furia. Le imprese della distribuzione hanno dovuto inoltre, imparare a conoscere sistemi di risk management per proteggere i propri dipendenti e gli stessi clienti. Come in ogni episodio di innovazione esogena, i più grandi e organizzati hanno avuto vita relativamente facile mentre, le maggiori difficoltà si sono palesate per le attività commerciali più piccole. Per tante di loro si prospetta un rientro alla normalità ricco di sfide, che per forza di cose passano dall’evoluzione gestionale e dall’innovazione digitale.

Il retail fisico era già, prima dell’esplosione dell’epidemia, alla forsennata ricerca di strategie integrate, in grado di realizzare una customer experience personalizzata e coerente tra canali online e offline. Passaggio questo, che diventerà imprescindibile per tante attività costrette a fare i conti con la riapertura controllata. Chi ha potuto continuare a operare invece, avrà sicuramente il tempo di riflettere su come realizzare processi digitali di maggiore prossimità alla propria clientela e come espandere il proprio bacino di riferimento grazie alle vendite online.