MBE (Mail Boxes Etc) ridurrà, in via eccezionale, del 30% il canone di affiliazione a tutti gli imprenditori che entreranno a far parte della rete entro il 31 agosto 2020

Per incoraggiare chi desidera entrare nel settore delle spedizioni e della logistica, ma non si trova nelle migliori condizioni per realizzare il proprio progetto di impresa, Mail Boxes Etc. (MBE) ha deciso, in via eccezionale, di ridurre del 30% il canone di affiliazione (fee d'ingresso). L'opportunità è riservata a tutti coloro che entreranno a far parte della rete Mbe entro il 31 agosto 2020. I nuovi imprenditori potranno avvalersi di un'attività di telemarketing ad hoc per entrare in contatto con potenziali clienti sul territorio di competenza. Mbe ha anche studiato una serie di incentivi per gli imprenditori già affiliati alla rete, che desiderano aprire nuovi Centri. In Italia gli affiliati Mbe proprietari di più centri sono oltre 50.

"Negli ultimi mesi Mbe si è affermato come partner strategico per gli operatori del mercato eCommerce -sottolinea Giuseppe Filosa, country manager Mbe Italia-. Un settore in costante crescita e strategico per lo sviluppo futuro. Crediamo che in momenti come questi un contributo economico concreto possa seriamente aiutare e incentivare molte persone ad avviare nuove imprese nel settore spedizioni e logistica, creando per sé e per i propri collaboratori un'opportunità di occupazione".

Per entrare a far parte della rete Mbe non è obbligatoria un'esperienza settoriale, ma sono richieste diverse caratteristiche individuali: intraprendenza, entusiasmo, cultura del servizio e predisposizione alla vendita. Grazie ai servizi Mbe i nuovi imprenditori potranno offrire un ampio ventaglio di soluzioni, studiate per le aziende, l'eCommerce e i consumatori privati: dalle spedizioni all'imballaggio, dalla logistica alle soluzioni di stampa e marketing.