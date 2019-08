Mango archivia il bilancio 2018 in crescita

Mango ha chiuso l’esercizio 2018 con un incremento delle vendite di 40 milioni di euro raggiungendo un totale di 2.233 milioni di euro. Questo dato rispecchia un aumento dell’1,8% rispetto ai 2.194 milioni di euro del 2017.

Tale incremento nel fatturato, sommato a un minore impatto dei saldi e delle promozioni, ha consentito all'azienda di accrescere il proprio margine lordo di due punti e mezzo, raggiungendo il 58,5%.

Secondo il direttore generale di Mango, Toni Ruiz: “Nel 2018, in un contesto complesso e in piena trasformazione del settore della moda, i clienti hanno apprezzato le nostre collezioni e siamo riusciti ad aumentare le vendite, fatto che non era accaduto negli anni precedenti. Grazie a ciò, abbiamo ottenuto un risultato di esercizio bilanciato e il nostro EBITDA è cresciuto consentendoci di realizzare il nostro piano strategico e continuare nel contempo a ridurre il debito e le spese finanziarie”.

Negli ultimi due anni Mango ha ridotto alla metà il proprio debito finanziario netto passando da 617 a 315 milioni di euro.

Per quanto riguarda le diverse linee, Man, Kids e Violeta hanno rappresentato il 18% delle vendite, ma è nelle vendite online che Mango ha registrato una crescita più accelerata e ha superato le proprie previsioni.

Nel 2018, la cifra di vendita di questo canale è aumentata del 31% fino a raggiungere i 445 milioni di euro, pari al 20% del fatturato totale. Mango aveva previsto di raggiungere questo traguardo a fine 2020 e adesso, dopo la revisione dei piani, prevede di arrivare al 25% nel 2019 e al 30% nel 2020.

No items found