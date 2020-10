Marca Pet in collaborazione con Zoomark International il 13 e 14 gennaio a BolognaFiere

Una grande opportunità per le aziende del petcare nel settore dei prodotti a marchio del distributore (MDD)

Una nuova opportunità per le aziende del mondo Pet: potenziare la presenza nella marca del distributore, comparto in forte espansione all’interno della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), partecipando a MarcabyBolognaFiere 2021, la più qualificata manifestazione b2b italiana e seconda in Europa, dedicata ai prodotti a Marca del Distributore (MDD).

Marca Pet in collaborazione con Zoomark International è il nome della collettiva alla quale le imprese interessate potranno partecipare all’interno di un’area tematica dedicata al Pet; un’opportunità che non precluderà, però, alle imprese la possibilità di partecipare individualmente a MarcabyBolognaFiere 2021.

Fra i fattori strategici che consentiranno ai partecipanti all’evento di attivare importanti relazioni commerciali, in un comparto certamente dinamico: la forte specializzazione degli operatori che ogni anno visitano MarcabyBolognaFiere e la presenza in Fiera dei principali leader della DMO.

I prodotti del segmento petcare evidenziano trend positivi nell’ambito della distribuzione commerciale: +3.7% e, in questo scenario, la marca del distributore è sempre più protagonista - sia per gli acquisti nei canali tradizionali (punti vendita), sia per quelli online - con una quota superiore al 20% (1,8 punti in più rispetto al 2019) e una punta massima del 21,1% raggiunta durante il lockdown.

Il settore pet, in particolare, ha visto consolidata nell’ultimo anno la propria quota MDD, attestatasi al 20,9%: praticamente un prodotto su cinque per gli animali da compagnia acquistato nella DMO porta la marca del distributore.

Marca Pet in collaborazione con Zoomark International offrirà opportunità uniche di incontri b2b con buyer e category manager delle principali catene internazionali. La formula, unica e originale di MarcabyBolognaFiere vede infatti presenti in fiera, sia le grandi insegne della distribuzione, sia i fornitori, in un mix che rende estremamente performanti i contatti commerciali.

La manifestazione sta promuovendo importanti strategie per sviluppare anche sui canali una sempre più capillare presenza dei prodotti a marchio del distributore.

