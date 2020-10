MarcabyBolognaFiere, un importante momento di confronto e riflessione

Il percorso di avvicinamento a MarcabyBolognaFiere è stato caratterizzato anche da un importante programma di webinar dedicati ad alcune fra le tematiche di maggiore attualità. Dopo gli appuntamenti dedicati a La rivoluzione nel mercato del vino: le nuove opportunità nella GDO (23 luglio), a Marca Fresh – Freschi al supermercato: qualità, territorio e innovazione nell’ortofrutta (16 settembre) e Marca Training Program – Le frontiere dell’innovazione nella supply chain della MDD: trasparenza, digitale e collaborazione (24 settembre) il programma prevede, come prossimo appuntamento Agrobiodiversità al supermercato per un’offerta distintiva e sostenibile (22 ottobre).

Occasioni di approfondimento verticale, quindi, con importanti interventi di analisi della situazione del mercato e, in questo ambito, più dettagliatamente anche all’andamento e alle previsioni riferiti ai prodotti MDD.

Le registrazioni video degli incontri - organizzati a cura di BolognaFiere e IPLC Italia, in collaborazione con IRI - sono disponibili online per coloro i quali non hanno potuto partecipare o sono interessati a successive riflessioni

La prossima edizione di MarcabyBolognaFiere, manifestazione organizzata da BolognaFiere, in collaborazione con ADM (Associazione distribuzione moderna) sarà, per gli operatori, anche un importante momento di confronto e riflessione a conclusione di un anno in cui il mercato e i consumatori si sono dovuti confrontare con una variabile inedita, la pandemia, che ha evidenziato nuove esigenze e imposto nuove dinamiche al mercato.

A poco più di tre mesi dallo svolgimento dell’evento, che si terrà in presenza il 13 e 14 gennaio 2021, MarcabyBolognaFiere riconferma il trend di crescita nelle adesioni (a parità di periodo) della precedente edizione (+20 per cento), lasciando presagire un incremento delle presenze espositive in linea con quello, costantemente positivo del passato, che ha permesso alla fiera di raddoppiare il numero degli espositori negli ultimi cinque anni.

È confermata la presenza in Fiera di tutta la distribuzione Moderna e dei loro buyer che avranno a disposizione un evento ancora più ricco di contenuti, fra i quali: l’area Marca Fresh che si presenta nel 2021 ulteriormente ampliata (anche alla luce di un sempre più marcato interesse dei consumatori verso i prodotti di questo segmento); la nuova sezione Marca Wine che darà, alle migliori cantine, l’opportunità di relazionarsi e dialogare con la DMO per rafforzare la presenza dei loro prodotti sugli scaffali dei punti vendita e il nuovo spazio Free From Hub, dedicato ai prodotti free from che entrano a pieno titolo fra i focus dell’evento.

Altre novità riguarderanno il layout della manifestazione che vedrà il coinvolgimento del nuovissimo padiglione 37 del Quartiere fieristico di Bologna e uno sviluppo dell’area espositiva ottimale allo svolgimento dell’evento in assoluta sicurezza per gli espositori e gli operatori presenti.

La sicurezza è uno dei topic della prossima edizione e riguarderà ogni aspetto del vivere la Fiera: dall’acquisto online dei titoli di ingresso – che consentiranno la verifica e la profilazione dei visitatori – all’applicazione dei protocolli che prevederanno una puntuale e frequente igienizzazione degli spazi e dei locali; dal controllo della temperatura prima dell’ingresso nel Quartiere fieristico al distanziamento, dall’uso della mascherina ai sistemi di controllo wifi dei flussi e delle presenze nell’area espositiva, solo per citare alcune delle procedure che consentiranno agli operatori di concentrarsi sul business e alle relazioni commerciali.

Una ulteriore novità dell’edizione 2021 riguarderà le nuove opportunità di business offerte dal digitale che creano valore e proiettano il made in Italy su nuovi mercati. Gli espositori di MarcabyBolognaFiere potranno infatti valutare anche le strategie commerciali offerte dall’accordo siglato da BolognaFiere e Alilbaba (piattaforma di e-comemrce leader globale, parte del Gruppo Alibaba). L’accordo, il primo a “tutto campo” fra due leader di mercato nei rispettivi ambiti, sviluppa sinergie e complementarietà fra le rispettive fiere fisiche e digitali, garantendo alle aziende partecipanti un’esposizione costante e targettizzata al bacino di buyer internazionali, offline e online. Un bacino di 20 milioni di buyer della distribuzione che potranno interagire, quotidianamente con le imprese degli eventi BolognaFiere; operatori prevalentemente europei ma anche, e soprattutto, americani e asiatici che, nella stragrande maggioranza distribuiscono nei settori Food e Care&Beauty.

Appuntamento a MarcabyBolognaFiere il 13 e 14 gennaio 2021 a Bologna.