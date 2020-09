Marco Carabelli, nuovo Amministratore delegato di Canova (Finiper)

Il manager, una lunga esperienza nel settore pubblico, ricopre anche il ruolo di direttore generale, con l'incarico di dirigere e coordinare tutte le attività di Gruppo Finiper attraverso Canova Srl

Dall'inizio di settembre, Marco Carabelli ricopre la carica di amministratore delegato e direttore generale di Canova Srl, la società che di recente ha assunto la direzione e il coordinamento di tutte le attività di Gruppo Finiper. Canova ha chiuso il 2019 con un tule di 18,4 mln di euro (+ 1,6 mln di euro rispetto all'anno precedente)

Carabelli, classe 1972, ha il compito di rendere operativo ed efficace questo nuovo ruolo di Canova. In questa sua attività Carabelli, che riporterà direttamente al presidente e fondatore Marco Brunelli, sarà coadiuvato da Nicolò Gemma Brenzoni, confermato nel suo ruolo di vicepresidente.

Carabelli negli ultimi quattro anni è stato il direttore generale e l'Ad di Arexpo, società a prevalente capitale pubblico (il cui primo azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la cui mission riguarda la trasformazione e lo sviluppo dell’area dove si è svolto l'Expo a Milano nel 2015. In precedenza (dal 2006 al 2016) aveva svolto la sua attività all'interno di Regione Lombardia, prima come direttore centrale bilancio e programmazione e successivamente (dal 2010 a 2016) come vicesegretario generale.