Marco Nocivelli, Ad e presidente Epta, è Cavaliere del Lavoro

L'Ad di Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, ha ricevuto l'onorificenza dal Capo dello Stato

Tra i 25 imprenditori insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro c'è anche Marco Nocivelli, Ad e presidente del Gruppo Epta. “È un riconoscimento che premia anche l’impegno e la determinazione di tutti i collaboratori del Gruppo, che sono il vero motore della crescita di Epta in Italia e nel mondo -commenta Nocivelli-. Non un traguardo raggiunto, ma un nuovo punto di partenza verso il miglioramento continuo, sempre pronti ad affrontare con fiducia le sfide del mercato e a fare la nostra parte per promuovere lo sviluppo locale ed accrescere il benessere delle comunità, che ha una valenza ancora più importante in questo momento di ripresa del Paese. A livello personale -prosegue l'Ad di Epta- mi sento investito da una grande responsabilità in quanto ritengo che l’imprenditore sia chiamato ad essere un esempio virtuoso per la società in termini di integrità, trasparenza ed etica”.

Marco Nocivelli ha iniziato il suo percorso professionale in Andersen Consulting (oggi Accenture). All'interno di Epta ha ricoperto ruoli strategici volti all’internazionalizzazione del Gruppo, di cui diventa Ad nel 2011 e Presidente del Cda nel 2016. È stato presidente Assofoodtec (Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare) e Assocold (Costruttori italiani di Tecnologie per il Freddo). Ha ricoperto la carica di vice presidente Anima (Federazione delle Associazioni nazionali dell’industria meccanica varia ed affine) con delega ai Rapporti Economici e nel Marzo 2019 ne viene eletto presidente.