Rossella Brenna nuovo Ad di Unes succede a Mario Gasbarrino

Dopo 13 anni, si separano le strade tra Mario Gasbarrino e Unes supermercati, controllato da Gruppo Finiper. Rossella Brenna diventa nuovo Ad di Gruppo vUnes

Rossella Brenna è stata nominata amministratore delegato di Gruppo Unes. Da oltre 15 anni nel Gruppo, è stata direttore marketing dal 2004 al 2013 e direttore vendite dal 2013 al 2019. "Accolgo questa nomina con estrema riconoscenza per la fiducia accordatami dal Signor Brunelli e da Gruppo Finiper, sono sinceramente onorata -commenta Rossella Brenna-. Si tratta di una grande sfida, quella di proseguire il lavoro fatto in questi 14 anni con Mario Gasbarrino, che ringrazio sentitamente per la guida che ha saputo darci. Sono cosciente del privilegio che avrò: quello di poter guidare un’azienda che si è distinta in questi anni per i risultati conseguiti e per la velocità di movimento. Sono entusiasta di affrontare questa nuova avventura professionale insieme a tutta la squadra Unes".

Eccoli insieme all'apertura dell' U2 di Zelo Buon Persico a novembre 2018.

Dopo 14 anni intensi, Mario Gasbarrino lascia Unes (nata a Milano nel 1967 e controllata da gruppo Finiper dal 2002). “Un’esperienza fantastica, vorrò sempre bene al dottor Brunelli”, chiarisce il manager.

Gasbarrino è un innovatore per definizione, virtù non così frequente nel mondo della gdo, il suo essere "controcorrente" ha portato grandi risultati a Unes (e al gruppo Finiper di conseguenza), infatti, sotto la sua guida l’insegna è diventata un punto di riferimento disruptive con la formula EDLP U2, la partnership con Amazon sull’eCommerce, l’evoluzione de Il Viaggiator Goloso da mdd premium a brand fino a diventare insegna a se stante. Unes ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato totale di 1 miliardo e 7 milioni di euro lordi, numeri che nel 2019 dovrebbero essere ulteriormente superati. Unes è presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con oltre 190 punti vendita tra diretti e franchising e un organico di circa 2.900 dipendenti.

No items found