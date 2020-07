Mario Gasbarrino torna in gdo a capo della nuova Decò Italia

Come Ad della nuova centrale d'acquisto marca privata Decò Italia, nata dalla partnership tra Multicedi e Gruppo Arena (Gruppo Vegè)

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti. Così accade che Mario Gasbarrino, ex Ad e presidente di Unes, annunci dopo un periodo di stop il proprio ritorno in gdo come amministratore delegato della nuova centrale d'acquisto marca privata Decò Italia, nata dalla partnership tra Multicedi e Gruppo Arena (Gruppo Vegè).

Obiettivo. Oltre a fissare l’indirizzo strategico di Decò Italia, Mario Gasbarrino lavorerà nelle due aziende a stretto contatto con i due imprenditori e con i loro board, per favorire l‘inserimento della marca privata nei rispettivi assortimenti, al fine di garantire ulteriori sinergie tra il team di Milano e quelli sui rispettivi territori e per dare sempre una risposta rapida e concreta ai nascenti bisogni dei propri clienti.

Profilo. Classe 1953, laurea in matematica all'Università di Napoli "Federico II", Gasbarrino vive una prima esperienza professionale in Sicilia in una catena di cui i principali punti di vendita sono ritornati oggi nella disponibilità del Gruppo Arena. Trascorre 13 anni "controcorrente" alla guida di Unes e dà l'addio nel 2019 al mondo dei supermercati, entrando poco dopo come consigliere nel CdA di Cortilia e presso la Everton delle famiglie Dodero e Donelli, realtà specializzata in tè, infusi e tisane.

Riguardo all'inaspettato ritorno in gdo, Gasbarrino, interpellato da Mark Up, commenta così:

La prima cosa che mi ha spinto a tornare è il fatto che si tratta di un progetto intelligente e ambizioso, che parte dalla consapevolezza del fatto che alcune attività del nostro business si possono delegare ad altri, ma non il prodotto a marchio, che a mio parere sarà il fulcro futuro delle nostre catene e che va sviluppato in casa. La seconda cosa sono le persone con cui lavorerò, appassionate ed umili. Il terzo motivo è più romantico: riavvolgere il film della mia vita e restituire a Napoli e alla Sicilia quello che ho ricevuto.

Riguardo agli incarichi ancora in essere come consulente, Gasbarrino ci anticipa che: "In Cortilia sicuramente resterò, anche perché non c'è incompatibilità, su Everton devo ancora prendere una decisione, anche per una semplice questione di tempo".