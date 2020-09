Marketing & Retail Summit 2020 è #takeaction

Sostenibilità è infatti l'altra parola chiave, insieme all'etica, che inquadra gli interventi del Marketing & Retail Summit 2020, l'evento programmato al Teatro Manzoni di Milano il prossimo 1 ottobre, oppure in videoconferenza

Due gli hashtag per il Marketing & Retail Summit 2020, #retail2020 e #takeaction a segnare un impegno concreto del mondo retail per ascoltare le esigenze espresse dalla società e dalle persone, e trasformarle rapidamente in una proposta commerciale apprezzata e sostenibile. Sostenibilità è infatti l'altra parola chiave, insieme all'etica, che inquadra gli interventi del Marketing & Retail Summit 2020, l'evento programmato al Teatro Manzoni di Milano il prossimo 1 ottobre, oppure in videoconferenza, e condotto da Cristina Lazzati, direttrice Mark Up, Gdoweek, Fresh Point Magazine e Italian Food Excellence. Ecco qualche assaggio.

Marketing & Retail Summit 2020, scenario e buoni esempi

La mattinata dell'evento prevede alcuni interventi che aiuteranno a definire lo scenario entro il quale industria e distribuzione si muovono. Toccherà in particolare ad Andrea Petronio, senior partner Bain & Company, offrire il primo intervento della giornata, seguito da Roberto Selva direttore marketing Esselunga, che si concentrerà su come Esselunga declina i concetti di evoluzione e innovazione. Coop Italia e Coop Svezia offrono il punto di vista cooperativo con un case history e l'intervento della Ad Maura Latini.

Summit, etica e sostenibilità

Entrando più in profondità nel contesto operativo definito dai temi etica e sostenibilità, sentiremo il punto di vista di Fausto Caprini, ceo Retex, all'insegna dell'omnicanalità e dell'apertura ai nuovi mercati, come quello cinese. Eugenio Sapora, country manager Italia To Good To Go affronterà il tema dall'alto dell'esperienza di una soluzione reale, che ha portato risultati concreti nell'ambito della lotta allo spreco alimentare, in collaborazione con il mondo retail.

A chiudere la mattinata due conversazioni: la prima, a cura di Cristina Lazzati, vede protagonista Mariangela Marseglia, VP country manager Italy and Spain Amazon, mentre la seconda è tenuta da Andrea Notarnicola, Partner Newton che dialoga con Paola Accornero, direttrice risorse umane Carrefour Italia.

Sessione pomeridiana: guardare oltre

La seconda e conclusiva parte del Marketing & Retail Summit 2020 presenta una serie di interventi legati a case history di successo, test portati avanti da retailer del mondo food e non food insieme a partner scelti per l'occasione, esperienze di startup e di aziende giovani, che si muovono e pensano come una startup. Ci saranno Cristina Scocchia, ceo Kiko, Stefano Beraldo, amministratore delegato OVS, Enrico Pandian, founder Supermercato24 e Fresco Frigo, Giuliano Canella, direttore commerciale freschi e freschissimi Gruppo Alì, e Marianna Palella, ceo e responsabile marketing Citrus. Chiuderanno la giornata Francesco Avanzini, direttore generale Conad che ci parlerà dell'innovazione secondo Conad e di come si declina con l'elemento multicanale, e Antonio Civita, ceo Panino Giusto per offrire un punto di vista sulla ristorazione, uno degli elementi che più di frequente "contaminano" il retail, di qualsiasi ambito.

Vi invitiamo a seguire l'evento dal vivo oppure online, registrandovi a questo link.