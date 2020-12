Mars Multisales South Europe: Paolo Rigamonti neo general manager

Paolo Rigamonti continuerà a ricoprire il ruolo di Ad Mars Italia ma in parallelo anche quello di general manager Mars Multisales, South Europe

Modifiche ai vertici del management di Mars dopo l'annuncio della trasformazione della sede italiana da business unit indipendente a Hub del nuovo cluster Mars Multisales South Europe, che unisce l'Italia a Grecia, Cipro e Malta. In questo contesto Paolo Rigamonti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Mars Italia ma ricoprirà in parallelo quello di general manager Mars Multisales, South Europe, mentre Alkis Geralis viene promosso al ruolo di Market Director per Grecia, Cipro e Malta. “Italia e Grecia sono mercati importanti e sinergici in cui continueremo ad operare con tutto il presidio locale necessario alla crescita e alla soddisfazione dei nostri clienti in tutta l’area” dichiara Paolo Rigamonti. "Onoreremo il rapporto di lunga durata costruito con i nostri clienti e partner, continuando a concentrare i nostri sforzi per la crescita reciproca e sostenibile delle categorie in cui operiamo” aggiunge Alkis Geralis.

Il quartier generale sarà a Milano ma parte del management continuerà ad operare dall’ufficio di Atene.

Le altre nomine

Altri manager prendono responsabilità internazionali come nel caso di Simona D’Altorio che avrà un ruolo internazionale che la vede corporate affairs director per il cluster Sud Europa, così come Richard Lemerle, nominato supply chain director South Europe, e Valentina Menato che passa dalla carica di marketing director petcare&food Italia a quella di category&portfolio director per tutto il cluster Mars South Europe. Tra le novità nell'ambito delle nomine anche quella di Cristiana Milanesi promossa al ruolo di people and organization director per il Cluster Mars Multisales Sud Europa.