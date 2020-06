Massimo Moretti lascia il Cncc

Massimo Moretti, presidente di Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali), termina il secondo mandato triennale: non è ancora ufficiale, ma secondo indiscrezioni, Moretti ha dichiarato che non si presenterà per un prossimo mandato né è disponibile per alcun tipo d’incarico. Moretti è attualmente anche presidente di Cds Holding, uno dei più importanti e storici protagonisti dell’edilizia e dello sviluppo immobiliare commerciale.

Dei sei anni circa di presidenza, gli ultimi due in particolare sono stati molti impegnativi per Moretti e per il Cncc: mi riferisco alle battaglie sulle chiusure domenicali e poi, on top of that (cioè per soprammercato), il covid19 che sembra essere stato concepito apposta per distruggere determinati settori economici, ristorazione e centri commerciali in primis.

Adesso si aprirà un'altra battaglia, quella per il nuovo presidente. In un momento di grande fermento e notevole inquietudine fra gli stakeholder dell'Associazione.