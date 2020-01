Mastercard lancia un singolo musicale, estendendo la brand identity

Mastercard presenta una nuova identità di brand digitale e sonora, in collaborazione con Sony e con l'artista svedese Nadine Randle

Rafforzare il brand estendendone con coerenza l'identità ad altri settori e forme espressive? Questo quello che ha fatto Mastercard, presentando una nuova identità digitale e sonora con il lancio del suo primo singolo musicale "Merry Go Round" (video sopra).

Un'iniziativa in collaborazione con Sony e con l'artista svedese Nadine Randle, che porta il marchio oltre il mondo dei pagamenti, scaldando la relazione con il consumatore e in particolare con i target più digitalizzati. Mastercard afferma che la canzone integra in modo autentico i valori del brand e che è solo il primo step di un album la cui "architettura musicale" è in via di definizione con il produttore Niclas Molinder ed artisti emergenti. Il singolo è disponibile sui servizi in streaming.

Parliamo di un branded content sicuramente inedito e meritevole di menzione per il marketing, che rientra in un più ampio trend di estensione dell'identità dei brand con le diverse forme d'arte, audio in primis (Bmw, ad esempio, ha recentemente lanciato un podcast dove persone comuni raccontano i loro "momenti di passaggio" della vita).