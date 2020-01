Maxi Zoo Italia vince il premio “Industria Felix”

L'azienda ha ricevuto il riconoscimento come migliore impresa per crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile della regione Lombardia

Maxi Zoo Italia, parte del gruppo Fressnapf, la più grande catena retail europea specializzata in alimenti e accessori per animali, è risultata tra le migliori realtà imprenditoriali del territorio lombardo per performance economico-gestionali. Nel corso della 4a edizione del Premio Industria Felix - La Lombardia che compete, Maxi Zoo Italia ha ricevuto l‘Alta Onorificenza di Bilancio come migliore impresa per "crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Lombardia".

Dati che emergono dall’analisi realizzata da Industria Felix Magazine con l’Ufficio Studi di Cerved Group che ha preso in esame oltre 32mila società di capitali con sede legale in Lombardia e fatturati superiori ai 2 milioni di euro, in relazione ai bilanci dell’anno fiscale 2018.

Come sottolinea in una nota Enrico De Luca, finance director di Maxi Zoo Italia: “Un percorso di crescita ininterrotta a partire dal 2007 che ci ha permesso di raggiungere un fatturato di 97.454.472 euro nel 2018. L’obiettivo è di proseguire nel piano di espansione e rendere così l’Italia un mercato sempre più strategico per l’azienda”.

Ad oggi in Italia Maxi Zoo è una delle maggiori catene distributive di prodotti per animali domestici, conta 114 punti di vendita, circa 700 dipendenti e 5 milioni di visitatori/clienti all’anno.